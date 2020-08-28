Toplam değeri 220 TL'yi bulan iki oyun bedava oldu

Epic Games, her hafta olduğu gibi yeni hafta için de iki sürpriz oyunu ücretsiz dağıtmaya karar verdi. İşte o oyunlar...

Steam ile birlikte dijital oyun platfomu tarafında güçlü isimlerden biri olan Epic Games, yeni aboneler kazanabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor, bazı popüler oyunları ücretsiz dağıtmaktan geri durmuyor. Şirket, bu hafta değeri 220 TL'yi bulan iki oyunu bedava yapmaya karar verdi.

Hitman ile Shadowrun Collection isimli oyunlar, gelecek hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Epic Games aboneliği olan kullanıcıların hesaplarına girmesi ve oyunları hesabına eklemesi yeterli. Aboneliğin ücretsiz olduğunu da belirtelim.