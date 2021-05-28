Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Camisi'nde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. Peki, Top-Down Yöntemi nedir? Taksim Camii'nde Top-Down Yöntemi neden tercih edildi? İşte detaylar...

Taksim Camisi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Taksim'de temeli 2017'de atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Camisi'nde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. Peki, Top-Down Yöntemi nedir? Taksim Camii'nde Top-Down Yöntemi neden tercih edildi? İşte detaylar...

TOP-DOWN YÖNTEMİ NEDİR?

Top-Down metodunda yapı klasik uygulamaların tersine, yukarıdan aşağıya doğru inşa edilmekte, bu nedenle analiz ve tasarım hesapları da klasik yöntemlere karşılaştırıldığında oldukça farklı olmaktadır.

Top-Down metodunun seçilmesinin en önemli nedeni inşa süresini kısaltması ve yer üstü inşasının başlaması için yer altı inşasının tamamlanmasının gerekmemesidir.Böylece müteahhitler proje süresini kısa bulacak ve işveren de mülkünü erkenden teslim alacaktır.

Olaya mühendislik açısından bakarsak, yapısal elemanların rijitliği, kazı süresince mükemmel yatay destek sağlar. Derin kazılarda yatay destekler aşırı pahalıya mal olduğu için top-down yöntemi tercih edilir.

Var olan binanın sınır duvarı ile yapılmakta olan bina çok yakınsa ve zeminin çökme riski yüksekse, inşa yapılacak alanda yer altı su seviyesi çok yüksekse; ayrıca iki veya daha fazla bodrum katı olan binalarda,yer altı garajlarda,alt geçitlerde, metrolarda ve şebeke hatlarında tercih edilir.

TOP-DOWN YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Geleneksel bottom-up yönteminde kazı sırasında suyun kaldırma kuvvetinden dolayı oldukça sorun yaşanır. Bu yüzden yer altı suyu tarafından uygulanan basıncın kontrol edilmesi gerekir. Top-down yönteminde ise yapının ölü ağırlığı, su basıncını kontrol etmek için yeterlidir.

Sadece kazı sırasında bile geçici havalandırma ve ışıklandırma daha kolay sağlanır.

Tünelde kazılan malzemenin tünel dışına çıkarılması sağlanır.

Bu metot, yapının üst kısmı ile bodrum kazısının eş zamanlı olarak gerçekleşmesini sağlayarak zamandan ve kaynaktan tasarruf sağlar.

Proje teslimatının hızını büyük oranda arttırır.

Tünelin üst kısmının erken restorasyonuna olanak tanır. Kazı duvarlarının geçici destekleri, kalıcı olarak kullanılır.

Döşemeler, kazı desteklerini güçlendirirler. Böylece gerekli ankraj demiri sayısı azalır.İnşa alanı küçülür.

Hazır bir eğimle döküm yapılabileceği için çatının inşası daha kolaydır.

Kazancı arttırır.

Toz salınımını minimum düzeye indirger.

Kirliliği azaltır.

Palplanş ihtiyacını azaltır.