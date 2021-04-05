Hafızadan göz ve cilt sağlığına, kalpten ruh sağlığına kadar çok sayıda faydaları olan ton balığı, kalbi koruyor ve bağışıklığı artırıyor.

Beslenme ve diyet uzmanı Berrin Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, içerdiği omega 3 ve zengin proteinle her mevsimde tüketilebilen ton balığının, çocuklarda zeka gelişiminden başlayarak yaşlılıkta kalp ve göz sağlığına kadar ömür boyu koruyucu bir besin olarak öne çıktığını bildirdi.

Yiğit, Hint ve Atlantik Okyanusu 'ndan sofralara gelen katkısız ton balıklarının, vitamin ve mineral bakımından zengin omega 3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunduğunu aktardı.

Yiğit, ton balığının düzenli tüketilmesi halinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırdığını, kalp ve kemik sağlığından kanserle mücadeleye, cilt ve göz sağlığına kadar birçok alanda etkinliğini kanıtlayan bir besin olarak dikkat çektiğini bildirdi.

Günde 100 gram ton balığı tüketen bir kişinin, günlük protein ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını bu şekilde karşılayabildiğini aktaran Yiğit, "Her balığın aynı oranda bağışıklığı güçlendirmede fayda sunmadığını unutmamak lazım. Balık ancak doğal ortamında yetiştiği zaman tam bir bağışıklık silahı görevi üstlenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ton balığının 7 önemli faydası olduğunu vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Ton balığı kalbi koruyor. Omega 3 yağ asitleri, kandaki lipid seviyesini düşürerek yüksek kötü kolesterolü olan insanlara fayda sağlıyor ve kalp ritmini kontrol ediyor. Bağışıklığı güçlendiren ton balığı, selenyum, D ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve minerallerin temini açısından da önemli bir gıda. Günlük 100-300 gram tüketilmesi bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde en büyük desteği sağlıyor. Dopamini ve serotonini dengeleyerek beyin işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı olan omega 3, kan damarlarını güçlendirip kan dolaşımını desteklediği için felç olasılığını azaltıyor."

"Ton balığı kanserle mücadelede kalkan oluyor"

Berrin Yiğit, antioksidan kaynağı omega 3'ün, vücudun toksinlerinden arınmasını sağlamakla birlikte kanser hücreleriyle savaşta en önemli besinlerin başında geldiğini ve kanserle mücadelede kalkan olduğunu belirtti.

Omega 3'ün mevsimsel değişikliklerin neden olduğu alerjilere sebep patojenlerle tüm gücüyle savaştığını aktaran Yiğit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güneş ışınları tarafından tetiklenen enzimlerin serbest bırakılmasını engeller, cildi optimum koşullarda çalışır halde tutar. Göz sağlığını geliştiren omega 3, katarakt gibi göz hastalıklarıyla mücadelede oldukça faydalı bir etkiye sahiptir. Yeterli miktarda alınan omega 3 yağ asitleri, zihinsel hastalıkları azaltmada önemli bir rol üstlenirken, mevsimsel depresyonla mücadelede de etkin bir role sahip. Ayrıca, kronik stres belirtileri, uykusuzluk ve sinirlilik tedavisinde etkili."