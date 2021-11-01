Tomografiyi 20 kat artırdı! Türkiye dünyada ilk sırada

Türk Radyoloji Derneği’nin (TRD) düzenlediği “42. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2021” toplantısında konuşan Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan, pandemi döneminde akciğer tomografi çekimi 20 kat arttığı açıkladı. Türkiye’de 5000’e yakın radyolog olduğunu söyleyen Hazırolan, 8 radyoloji uzmanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. “Bütün ana bilim dalları içinde en çok kayıp veren üçüncü bölümüz” diyen Hazorolan, “Hastalar ile direkt teması olan bir grubuz. Hala hasta olan arkadaşlarımız var” dedi. Yaşanan sorunlardan bahseden Prof. Dr. Hazırolan, “Toplum sağlığı hakkında en kritik noktada yer alan radyolojinin önemi halkımızca bilinmiyor. Hatta radyologların ne iş yaptığı anlaşılamamakta. Oysa radyoloji tıbbın gören gözüdür” dedi.

SAYI HIZLA ARTIYOR

Radyolojik görüntüleme sayısının hızla arttığına işaret eden Prof. Dr. Tuncay Hazırolan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizdeki sıkıntı ise radyolojik görüntülemenin hasta muayenesinin yerini alması. Şartlardan dolayı muayene kısmı atlanır hale geldi. Cihaz başına düsen hasta sayısıyla ilgili sıkıntılarımız var. Tomografi ve MR sayısında OECD ülkelerine bakıldığında ilk sıralarda yer alıyoruz. Kovid döneminde akciğer tomografisi 20 kat arttı. İlk dönemde PCR testlerinin geç yanıt vermesi nedeniyle tomografi yapıldı. O kadar çok tomografi çekildi ki kişiler buralarda birbirlerine Kovid bulaştırdı. Hiç şikâyeti olmayan kişilere bile tomografi çekildi. Bazı işlemler için hastalara mecburi tomografi çekilen durumlar bile yaşandı.”

‘BİR MR BİLE İSTEMEDİ’

Prof. Dr. Pınar Koşar, hastaların da MR ya da tomografi istenmemesi durumunda “mutsuz” olduklarını belirterek, şunları dedi: “Hasta doktor ilişkisi hasta tetkik ilişkisine dönmüş durumda. Hastalar bile eğer doktora geldiklerinde MR istenmezse ‘bir MR bile istemedi’ diyerek mutsuz oluyor, doktora neden bana MR çektirmiyorsunuz diyerek doktordan şikayetçi olabiliyor. Pandemi sürecinde radyoloji servisleri çok yük altında kaldı ama böyle bir hazırlık yapmamıştı. Bir anda bütün Kovid şüphelisi hastalar radyoloji bölümlerine geldi. İş yükü dayanılmaz boyutta artarken, radyolojiye verilen değer azalmakta. Hastalar hastanelere başvurduklarında, daha dertlerini anlatamadan ellerinde tetkik randevuları ile kendilerini radyoloji kliniklerinde buluyor.”