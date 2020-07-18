Tolga Sarıtaş’ın yeni dizisi Arıza’dan ilk görüntüler geldi! Tolga Sarıtaş kimdir, nereli? Tolga Sarıtaş boyu ve yaşı

Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yeni dizisi Arıza'dan ilk fotoğraflar paylaşıldı. Ayça Ayşin Turan ile baş rolü paylaştığı Arıza dizisinden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşılan Tolga Sarıtaş, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Tolga Sarıtaş ve yeni dizisi hakkında araştırmalar da arttı. Tolga Sarıtaş kimdir, nereli? Tolga Sarıtaş boyu ve yaşı…

Tolga Sarıtaş kimdir, nereli? Tolga Sarıtaş boyu ve yaşı kaç? Sorusu yeni dizi Arıza'dan ilk fotoğrafların paylaşılmasının ardından merak konusu oldu. Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisinin ne zaman başlayacağı henüz kesinleşmedi. İşte Tolga Sarıtaş hakkında merak edilenler…

TOLGA SARITAŞ KİMDİR, NERELİ?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslı. Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yönelten Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Oyunculuk dışında müzikle de ilgilendi. Müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.

Asıl ününü Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile yakaladı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne yerleşti. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.



Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiriyor. 46. Uluslararası Emmy Ödülleri''nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşen ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarıştı. Son olarak Ferhat ile Şirin isimli dizide Ferhat karakterini canlandırdı.

