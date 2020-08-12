Tolga Polat kimdir nereli? Hatay Vali yardımcısı Tolga Polat kaç yaşında, evli mi?

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen Tolga Polat polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayın basına yansımasının ardından, Tolga Polat kimdir? Hatay Vali yardımcısı Tolga Polat nereli? Soruları da arttı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Vali Yardımcısı Tolga Polat, miras meselesi yüzünden kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesi ve kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü. Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Polat’ın bölgeden kaçtığı, daha sonra ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi. İkbal ve Altuğ Polat’ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Tolga Polat kimdir? Tolga Polat nereli? Hatay Vali yardımcısı Tolga Polat biyografisi!

HATAY VALİ YARDIMCISI TOLGA POLAT KİM?

Vali Yardımcısı Tolga Polat 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yapan Polat, 1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı.

2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga POLAT evli ve 3 çocuk babasıdır.