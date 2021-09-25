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Tolga Karel Türkiye'ye mi dönüyor? ABD'deki fiyatlara isyan etmişti
Yayınladığı dönem reyting listelerini alt üst eden 'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti. Ülkedeki artan fiyatlardan dert yanan Karel, son olarak sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tolga Karel, 'Türkiye'ye dönecek misin?' sorusuna da cevap verdi.
'Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.