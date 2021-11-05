Tolga Karel canlı yayında müjdeyi verdi!

'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu, önce evini aldı ardından da Amerika'da şirket kurmuştu. Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu, tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, dördüncü kez baba olacağını duyurdu.
Eşi Sarah Scott'ın iki buçuk aylık aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şuan cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" ifadelerini kullandı.
ÜÇ ÇOCUK BABASI
2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu var. 2016 yılında Sarah Scott ile nikah masasına oturan oyuncunun bu evliliğinden de Mia ve Kenan adlı iki çocuğu var. Öte yandan her geçen gün işlerini büyüten ve hayalinin 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak olduğunu söyleyen 43 yaşındaki oyuncu, birkaç hafta önce de eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için arsa almıştı.