Tokyo Olimpiyatları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başlıyor. Türkiye 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak. 33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcularının mücadele edeceği Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları tarihi...
TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?
2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tüm heyecanını, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edebilecek.
108 MİLLİ SPORCU
Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.