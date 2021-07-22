Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Tokyo Olimpiyatları yayın akışı, programı ve açılış töreni saati…

Tokyo Olimpiyatları için heyecan başladı. Spor severler "Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Tokyo Olimpiyatları hakkında merak edilen başlangıç saati ve yayınlanacağı kanal, yayın akışı…

Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında yapılan araştırmalar Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısının 87'ye yükseldiğinin ifade edilmesi nedeniyle daha çok merak edilmeye başlandı. 85 etkinlikte yarışan 120 sporcu ile ülke, atıcılık, güreş, boks, okçuluk ve badminton dallarında madalya için yarışılacak. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor, Tokyo Olimpiyatı açılış seremonisi ne zaman?

TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

XXXII Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 8 Ağustos 2021 Pazar günü Tokyo, Japonya'da sona erecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından takip edebilecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN?

Tokyo Olimpiyatları Açılış Seremonisi 23 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek. Açılış Seremonisi pek çok kanalda canlı yayınlanacak. Açılış töreni. Savannah Guthrie ve Mike Tirico, bu yılki Açılış Töreni etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 87'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer alıyor.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 87'ye çıktı.

TOKYO OLİMPİYATLARI YAYIN AKIŞI

Trt Spor ve Trt Spor Yıldız

22 Temmuz Perşembe

08.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

10.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. "Meksika - Fransa" (Trt Spor)

14.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Brezilya - Almanya " (canlı) (Trt Spor)

23 Temmuz Cuma - Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

02.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

07.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

14.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) "Açılış Töreni" (canlı) (Trt Spor)

24 Temmuz Cumartesi Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

03.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

05.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

08.15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

13.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

25 Temmuz Pazar Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

03.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

06.35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

10.20 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol karş. "Çin - Türkiye" (canlı) (Trt Spor)

13.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Japonya - Meksika " (canlı) (Trt Spor)

04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

26 Temmuz Pazartesi Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

08.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

13.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

04.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)