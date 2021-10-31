Tokyo metrosunda dehşet anları! 15 kişi yaralandı

Japonya başkentinde yine bir tren bıçaklı saldırıya sahne oldu.

Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende saldırı düzenlendi. Bir kişinin treni alev alan sıvıyla ateşe verip etraftakileri bıçaklaması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Eli bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Twitter'da paylaşılan bir videoya göre saldırgandan kaçan yolcular pencerelerden sarkarak treni tahliyeye çalıştı.