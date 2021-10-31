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Tokyo metrosunda dehşet anları! 15 kişi yaralandı

31 Ekim 2021 Pazar - 16:19 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 16:28

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi. Dehşet anları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.


Japonya başkentinde yine bir tren bıçaklı saldırıya sahne oldu. 
 
Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende saldırı düzenlendi. Bir kişinin treni alev alan sıvıyla ateşe verip etraftakileri bıçaklaması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Eli bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. 
 
Twitter'da paylaşılan bir videoya göre saldırgandan kaçan yolcular pencerelerden sarkarak treni tahliyeye çalıştı. 
 
 
Olay yerine en az 6 ambulans ulaşırken, gözaltına alınan saldırganın 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. Zanlının trenin bazı bölümlerine dökerek ateşe verdiği sıvının benzin mi yoksa hidroklorik asit (tuzruhu) mi olduğu araştırılıyor. (Sputnik) 

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Japonya saldırı Tokyo
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