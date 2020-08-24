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Tokyo’da sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:25 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 8:25

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı.


Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek  sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.
 
Bu verilere göre, son 9 günde yaşları 60 ila 90 arasında 22 kişi daha  hayatını kaybetti.
 
 
Böylece ağustos başından beri başkent metropolünde sıcak çarpmasından  ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. 22 kişiden 21'inin evlerinde hayatını  kaybettiği, 20'sinin evde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.
 
 
Düzenli havalandırma ve sıkça su tüketimi uyarılarının yapıldığı  Tokyo'da hava sıcaklığı temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında  seyrediyor.
 

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Japonya Tokyo sıcak çarpması
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