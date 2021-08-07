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Tokyo'da banliyö treninde bıçaklı saldırı: 10 yaralı

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 7:19 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 7:19

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Setagaya bölgesindeki banliyö treninde bıçaklı saldırıya uğrayan 10 yolcu yaralandı.


Yerel emniyet kaynaklarına göre olay, Tokyo'nun işlek tren hatlarından  Odakyu'da meydana geldi.
 
Kyodo ajansına göre Tsuşima Yusuke (36) isimli kişi, hat üzerinde  hareket halindeki trende bıçakla yolculara saldırdı.
 
 
Saldırıda, biri ağır 10 kişi yaralandı.
 
Yolcuların çığlık seslerini duyan kondüktör, 10 vagonlu treni  durdurdu.
 
Tsuşima, istasyondan ayrıldıktan sonra girdiği süpermarkette  yakalandı.
 
 
Tutuklanan Tsuşima'nın sorgusunda, "Son 6 yıldır mutlu görünen bir  kadını öldürmek istemiştim, herhangi biri olabilirdi." dediği ifade edildi.  Saldırganın, "Vagonda kaçacak yer olamayacağı için çok daha fazla insanı  öldürebilmeyi" planladığı kaydedildi.
 
 
Olay sonrası yolcular emniyetli şekilde tahliye edildi ve Odakyu  hattının bazı seferleri askıya alındı.
 

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