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- TOKİ Zonguldak Merkez kura sonuçları - Zonguldak TOKİ 2020 kura çekilişi ve 2+1 70 – 3+1 30 TOKİ Zonguldak Merkez kura sonuçları
TOKİ Zonguldak Merkez kura sonuçları - Zonguldak TOKİ 2020 kura çekilişi ve 2+1 70 – 3+1 30 TOKİ Zonguldak Merkez kura sonuçları
20 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:35 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 10:39
TOKİ Zonguldak kura sonuçları ve Zonguldak TOKİ 2020 kura çekilişi merak ediliyor. Zonguldak Merkez 100 / 100000 Toplu konut Projesi başvurusu onaylanan Zonguldaklılar, TOKİ Zonguldak kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 70 - 3+1 30 konutun hak sahibinin belirleneceği Zonguldak Merkez TOKİ kura sonuçları saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Zonguldak kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Zonguldak TOKİ kura sonuçları 2020 listesi nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Zonguldak Merkez kura sonuçları 2020…
TOKİ Zonguldak 2020 kura sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Zonguldaklılar, TOKİ Zonguldak Merkez kura sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 70, 3+1 30 toplam 100 kişinin konut sahibi olacağı Zonguldak TOKİ 2020 kura sonuçları saat 10.00’de çekilmeye başlandı. İşte Zonguldak TOKİ 2020 kura çekilişi ve sonuçları…
ZONGULDAK TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Zonguldak kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ZONGULDAK MERKEZ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
TOKİ ZONGULDAK MERKEZ KURA SONUÇLARI
TOKİ Zonguldak Merkez 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ