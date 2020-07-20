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TOKİ Zonguldak canlı yayın – TOKİ Zonguldak Çaycuma kura sonuçları 2020 ve 2+1 140 – 3+1 60 TOKİ Zonguldak kura çekilişi
20 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 12:25
TOKİ Zonguldak kura çekilişi ve kura sonuçları merak ediliyor. Zonguldak Çaycuma 200 / 100000 Konut Talep Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Zonguldak Çaycumalılar, TOKİ Zonguldak kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 140 - 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Zonguldak Çaycuma TOKİ kura sonuçları 2020, saat 12.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Zonguldak kura çekilişi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Zonguldak TOKİ kura sonuçları listesi nereden kontrol edilir? Zonguldak Çaycuma TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanacak? İşte Zonguldak TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…
TOKİ Zonguldak Çaycuma kura sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Zonguldaklılar, Zonguldak Çaycuma TOKİ kura sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı Zonguldak TOKİ kura sonuçları saat 12.00’de çekilmeye başlandı. İşte Zonguldak Çaycuma TOKİ kura sonuçları 2020 ve çekimi…
TOKİ ZONGULDAK ÇAYCUMA KURA ÇEKİLİŞİ
Zonguldak TOKİ kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
ZONGULDAK ÇAYCUMA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
ZONGULDAK ÇAYCUMA TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Zonguldak Çaycuma 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ ZONGULDAK ÇAYCUMA KURA SONUÇLARI