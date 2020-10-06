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- TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasına katılım şartları nelerdir, nasıl yararlanılır?
TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasına katılım şartları nelerdir, nasıl yararlanılır?
06 Ekim 2020 Salı - 10:02 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek" açıklamasında bulundu. İşte Bakan Kurum’un TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası açıklaması…
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.
Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:
"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."