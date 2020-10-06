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TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasına katılım şartları nelerdir, nasıl yararlanılır?

TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasına katılım şartları nelerdir, nasıl yararlanılır?