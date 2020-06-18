TOKİ Yalova Merkez çekiliş sonuçları – TOKİ Yalova 2020 kura sonuçları (300 konut) isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Yalovalıların gözü bugün çekilecek Yalova Merkez TOKİ kura sonuçlarında. TOKİ Yalova TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 210, 3+1 30 toplan 300 kişinin ev sahibi olacağı Yalova kura sonuçları saat 12.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Yalova Merkez TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları isim listesi 2020…
YALOVA MERKEZ TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ YALOVA MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ YALOVA MERKEZ KURA SONUÇLARI 2020
Yalova Merkez kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
YALOVA MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI
YALOVA MERKEZ TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.