TOKİ Yalova Merkez çekiliş sonuçları – TOKİ Yalova 2020 kura sonuçları (300 konut) isim listesi nasıl sorgulanır?

Yalova Merkez 300 / 100000 Konut Projesi Yalovalılar tarafından merak ediliyor. Yalova Merkez TOKİ 2020 kura çekilişi sonunda, 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibi belli olacak. 300 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları, 12.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekiliş sonrasında belirlenecek. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 300 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte Yalova TOKİ kura çekilişi ve Yalova TOKİ Merkez kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Yalovalıların gözü bugün çekilecek Yalova Merkez TOKİ kura sonuçlarında. TOKİ Yalova TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 210, 3+1 30 toplan 300 kişinin ev sahibi olacağı Yalova kura sonuçları saat 12.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Yalova Merkez TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları isim listesi 2020…

YALOVA MERKEZ TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ YALOVA MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ YALOVA MERKEZ KURA SONUÇLARI 2020

Yalova Merkez kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

YALOVA MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI

YALOVA MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.