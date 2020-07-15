TOKİ Uşak kura çekimi 2020 – TOKİ Uşak 2020 kura sonuçları (Uşak TOKİ kura sonuçları 2020 2+1 490 – 3+1 210 toplam 700 kişi konut sahibi olacak)

Uşak Merkez TOKİ kura sonuçları araştırılıyor. Uşak Merkez 700 / 100000 Toplu Konut Projesi başvurusu kabul edilen Uşaklılar, 2+1 490 – 3+1 210 konutun hak sahibinin belli olacağı Uşak TOKİ kura sonuçları 2020 listesi merak ediliyor. TOKİ Uşak kura çekimi saat 13.00’de noter huzurunda canlı yapılacak. TOKİ Uşak kura çekimi 2020 TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. TOKİ Uşak kura sonuçları 2020 isim listesi nasıl sorgulanır? İşte Uşak TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi...

TOKİ Uşak 2020 kura sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ Uşak kura çekimi 2020 ve kura sonuçları TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Uşaklılar tarafından sorgulanıyor. 2+1 490, 3+1 210 toplam 700 kişinin konut sahibi olacağı Uşak TOKİ kura sonuçları saat 13.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Uşak kura çekimi ve TOKİ Uşak kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…

TOKİ UŞAK 2020 KURA ÇEKİMİ

TOKİ Uşak kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Uşak 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ