TOKİ Tunceli kura sonuçları 2020 – Mazgirt TOKİ kura sonuçları isim sorgulama!

Tunceli Mazgirt kura sonuçları 2020 merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Mazgirtliler, TOKİ Tunceli kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 35, 3+1 15 toplam 50 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Tuncel kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte TOKİ Tunceli kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…
TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
Mazgirt kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ TUNCELİ KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ
TOKİ Tunceli Mazgirt kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ TUNCELİ MAZGİRT KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA
TOKİ TUNCELİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek