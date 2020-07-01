01 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.168 0.55 EURO 7,7000 0.03
USD 6,8550 0.03 ALTIN 393,280 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

TOKİ Tunceli kura sonuçları 2020 – Mazgirt TOKİ kura sonuçları isim sorgulama!

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:01 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 10:01

Tunceli Mazgirt 2. Etap 50/100000 Talep Örgütlenme Projesi, kapsamında başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen Tunceli Mazgirtliler, Tunceli Mazgirt TOKİ çekiliş sonuçları araştırmaya başladı. 2+1 35, 3+1 15 konutun hak sahibinin belirleneceği Mazgirt TOKİ kura çekilişi saat 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilen TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. İşte TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi 2020 ve TOKİ Mazigrt kura çekimi 2020…


Tunceli Mazgirt kura sonuçları 2020 merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Mazgirtliler, TOKİ Tunceli kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 35, 3+1 15 toplam 50 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Tuncel kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte TOKİ Tunceli kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…

TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

Mazgirt kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ TUNCELİ KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ

TOKİ Tunceli Mazgirt kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ TUNCELİ MAZGİRT KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ TUNCELİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek

 

 

ETİKETLER

TOKİ Tunceli kura sonuçları Mazgirt TOKİ kura sonuçları tunceli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.