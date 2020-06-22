TOKİ Trabzon Sürmene kura sonuçları 4. Etap - Trabzon Sürmene TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Sürmene TOKİ kura sonuçları, Trabzon İli Sürmene İlçesi 4. Etap 100/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi kapsamında başvuru yapan Trabzonlular tarafından merak ediliyor. 2+1 66, 3+1 28 konutun hak sahibi bugün saat 16.00’da çekilecek kuranın ardından belli olacak. 94 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Trabzon Sürmene kura sonuçları, 16.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek. Trabzonlular, TOKİ Sürmene kura sonuçları isim listesi 2020 ile ilgili araştırmalarını hızlandı. Peki, Trabzon Sürmene TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Trabzon Sürmene kura çekimi ve Sürmen TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Trabzonlular, gözlerini TOKİ Trabzon Sürmene kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Sürmene isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 66, 3+1 28 toplam 94 kişinin ev sahibi olacağı Sürmene kura sonuçları saat 16.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Trabzon Sürmene Merkez kura çekimi nereden canlı izlenecek? Sürmene TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?

TOKİ TRABZON SÜRMENE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ Trabzon Sürmene kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 16.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SÜRMENE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜRMENE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Sürmene TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ TRABZON SÜRMENE KURA SONUÇLARI

TOKİ SÜRMENE PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.