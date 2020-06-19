TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları - Trabzon Araklı TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama!

Trabzon Araklı 50/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında, Trabzonlular Araklı TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalarını hızlandırdı. TOKİ Trabzon Aralıklı TOKİ kura çekilişi sonunda, 2+1 35, 3+1 15 konutun hak sahibi belli olacak. 50 konutun hak sahibinin belirleneceği Aralık TOKİ kura sonuçları, 16.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekiliş ardından belli olacak. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 50 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Trabzon Aralıklı kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Trabzon Aralıklı kura çekimi ve Aralıklı TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Araklılar gözlerini TOKİ Trabzon Araklı kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 35, 3+1 15 toplam 50 kişinin ev sahibi olacağı Trabzon Araklı Merkez kura sonuçları saat 16.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Trabzon Araklı kura çekimi nereden canlı izlenecek? TOKİ Trabzon Araklı Merkez kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?

ARAKLI KURA ÇEKİMİ 2020

TOKİ Araklı kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 16.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ TRABZON ARAKLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TRABZON ARAKLI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Araklı TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ TRABZON ARAKLI KURA SONUÇLARI

ARAKLI TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.