TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları - Trabzon Araklı TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Araklılar gözlerini TOKİ Trabzon Araklı kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 35, 3+1 15 toplam 50 kişinin ev sahibi olacağı Trabzon Araklı Merkez kura sonuçları saat 16.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Trabzon Araklı kura çekimi nereden canlı izlenecek? TOKİ Trabzon Araklı Merkez kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?
ARAKLI KURA ÇEKİMİ 2020
TOKİ Araklı kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 16.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ TRABZON ARAKLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TRABZON ARAKLI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020
Araklı TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ TRABZON ARAKLI KURA SONUÇLARI
ARAKLI TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.