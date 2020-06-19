TOKİ Trabzon 480 konut kura sonuçları - TOKİ Trabzon sonuçları 2020 isim listesi öğrenme!

Trabzon 480/100000 Toplu Konut Projesi, 100 bin toplu konut projesi başvurusu kabul edilen Trabzonlular tarafından araştırılıyor. TOKİ Trabzon kura sonuçlarının açıklanmasıyla, 2+1 336, 3+1 144 konutun hak sahibi belli olacak. 480 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Trabzon sonuçları, 13.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekiliş ardından belli olacak. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 480 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi 2020 nereden öğrenilir? İşte Trabzon TOKİ çekilişi TOKİ Trabzon 480 konut sonuçları 2020 sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Trabzonlular gözlerini Trabzon TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Trabzon sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 336, 3+1 144 toplam 480 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Trabzon kura sonuçları 13.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Trabzon TOKİ kura çekilişi nereden canlı izlenecek? TOKİ Trabzon 480 kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?

TRABZON TOKİ ÇEKİLİŞİ

TOKİ Trabzon kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 13.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ

Trabzon kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TRABZON KURA SONUÇLARI

TRABZON TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.