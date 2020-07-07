TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları (300 konut) - Tokat Turhal TOKİ çekilişi ve kura sonuçları 2020

Tokat Turhal 300/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Tokatlılar sabırsızlıkla, Tokat Turhal TOKİ kura çekilişini merak ediyor. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibinin belirleneceği Tokat Turhal canlı yayını saat 10.00’da belli olacak. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek TOKİ Tokat Turhal kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanacak? İşte Tokat Turhal Merkez TOKİ kura sonuçları 2020…

Tokat Turhal TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Tokatlılar, TOKİ Tokat Turhal kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Tokat kura Turhal sonuçları saat 10.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte TOKİ Turhal kura sonuçları 2020…

TOKAT TURHAL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKAT TURHAL KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ TOKAT TURHAL TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Sivas Turhal TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ TURHAL KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ TOKAT MERKEZ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek