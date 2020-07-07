TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları (300 konut) - Tokat Turhal TOKİ çekilişi ve kura sonuçları 2020

Tokat Turhal TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Tokatlılar, TOKİ Tokat Turhal kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Tokat kura Turhal sonuçları saat 10.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte TOKİ Turhal kura sonuçları 2020…
TOKAT TURHAL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ TOKAT TURHAL TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
Sivas Turhal TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ TURHAL KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA
TOKİ TOKAT MERKEZ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek