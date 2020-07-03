TOKİ Sivas Merkez kura sonuçları (740 konut) - Sivas Merkez TOKİ kura sonuçları 2020

Sivas Merkez 740/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Sivaslılar sabırsızlıkla, Sivas Merkez TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. 2+1 518, 3+1 222 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Sivas Merkez kura sonuçları çekilişi canlı yayını saat 12.00’de belli olacak. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek TOKİ kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Sivas Merkez kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanacak? İşte Sivas Merkez TOKİ kura sonuçları 2020…

Sivas Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Sivaslılar, TOKİ Sivas Merkez kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 518, 3+1 22 toplam 740 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Sivas kura sonuçları saat 13.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte TOKİ Sivas Merkez kura sonuçları 2020…

SİVAS MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI ÇEKİLİŞ LİNKİ

TOKİ Sivas Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SİVASL MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ SİVAS MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Sivas Merkez kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

SİVAS MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ SİVAS MERKEZ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek