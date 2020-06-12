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TOKİ Sinop merkez kura sonuçları 2020 - Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir?

TOKİ Sinop merkez kura sonuçları 2020 - Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir?