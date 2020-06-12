TOKİ Sinop merkez kura sonuçları 2020 - Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir?

Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi, takip ediliyor. TOKİ Sinop Merkez kura sonuçlarıyla 300 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Sinopluların gözü bugün çekilecek Sinop ili Merkez TOKİ kura sonuçlarında. 2+1 290, 3+1 90 konutun çekilişi bugün saat 14.00’de yapılacak. Peki, Sinop Merkez TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…
SİNOP MERKEZ TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Sinop kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ SİNOP MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ SİNOP MERKEZ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Sinop, Merkez kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ SİNOP KOCADERE PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.