TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları – Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları ilgiyle takip araştırılıyor. TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçlarıyla 297 kişi konut hakkı elde edecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu kabul edilen Samsunlular bugün çekilecek Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 2+1 197, 3+1 100 evin çekilişi bugün saat 10.00’da çekilecek. Peki, Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları isim listesi 2020…
SAMSUN 10 MAYIS TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Samsun TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ SAMSUIN 19 MAYIS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
TOKİ 19 MAYIS 2020 KURA SONUÇLARI
TOKİ 19 Mayıs kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ SAMSUN 19 MAYIS PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.