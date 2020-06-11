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TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları – Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

11 Haziran 2020 Perşembe - 9:24 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 9:24

Samsın 19 Mayıs TOKİ kura sonuçları ve Samsun TOKİ kura çekilişi merak ediliyor. Samsun İli 19 Mayıs İlçesi 300 / 100000 Toplu konut Projesi, Samsunlular tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları, açıklandı mı, sorusuna Samsunlular yanıt arıyor. 2+1 197, 3+1 100 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekilişi bugün saat 10.00’da noter huzurunda canlı olarak yapılacak. Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belli olacak. Peki, Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Samsun TOKİ 19 Mayıs kura çekilişi ve sonuçları sorgulama hakkında merak edilen detaylar…


TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları ilgiyle takip araştırılıyor. TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçlarıyla 297 kişi konut hakkı elde edecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu kabul edilen Samsunlular bugün çekilecek Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 2+1 197, 3+1 100 evin çekilişi bugün saat 10.00’da çekilecek. Peki, Samsun 19 Mayıs TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları isim listesi 2020…

SAMSUN 10 MAYIS TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Samsun TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SAMSUIN 19 MAYIS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ 19 MAYIS 2020 KURA SONUÇLARI

TOKİ 19 Mayıs kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

19 MAYIS TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ SAMSUN 19 MAYIS PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

 

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