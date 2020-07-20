TOKİ Sakarya Kocaali kura sonuçları - Sakarya Kocaali TOKİ çekilişi ve 2+1 277 ve 3+1 119 TOKİ Sakarya 2020 kura sonuçları

Sakarya Kocaali TOKİ kura sonuçları hakkındaki araştırmalar sürüyor. Sakarya İli Kocaali İlçesi 396 / 100000 Konut projesi kapsamında başvurusu onaylanan Sakaryalılar, TOKİ Sakarya 2020 kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 277 ve 3+1 119 konutun hak sahibinin belirleneceği, Sakarya Kocaali TOKİ çekilişi saat 12.00’de noter huzurunda yapılacak. TOKİ Sakarya Kocaeli kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte Sakarya Kocaali TOKİ kura sonuçları…

Sakarya Kocaeli TOKİ çekilişi ve sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Sakaryalılar, TOKİ Sakarya Kocaali çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 277, 3+1 119 toplam 396 kişinin konut sahibi olacağı Sakarya Kocaeli TOKİ kura sonuçları saat 14.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Sakarya Kocaali kura çekimi ve sonuçları…

SAKARYA KOCAALİ TOKİ ÇEKİLİŞİ

TOKİ Sakarya Kocaali kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SAKARYA KOCAALİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ SAKARYA 2020 KURA SONUÇLARI

Sakarya Kocaali 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ SAKARYA KOCAALİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ