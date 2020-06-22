TOKİ Rize merkez kura sonuçları - Rize Merkez TOKİ evleri kura sonuçları 2020 (500 konut) sorgulama

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Rizeliler gözlerini TOKİ Rize Merkez kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Rize merkez isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 350, 3+1 150 toplam 50 kişinin ev sahibi olacağı Rize Merkez kura sonuçları saat 10.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Rize Merkez kura çekimi nereden canlı izlenecek? Rize Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?
TOKİ RİZE MERKEZ SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
TOKİ Rize Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ RİZE MERKEZ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020
Rize Merkez TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI
RİZE MERKEZ TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.