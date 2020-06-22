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TOKİ Rize merkez kura sonuçları - Rize Merkez TOKİ evleri kura sonuçları 2020 (500 konut) sorgulama

22 Haziran 2020 Pazartesi - 9:19 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 9:19

TOKİ Rize Merkez kura sonuçları 2020, Rize Merkez 500/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Rizeliler tarafından merak ediliyor. Rize TOKİ sonuçları 2020 ile birlikte 2+1 350, 3+1 150 konutun hak sahibi belli olacak. 500 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Rize kura sonuçları, 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekiliş ardından belli olacak. Dolayısıyla Rizeliler, TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi 2020 ile ilgili araştırmalarını hızlandır. Peki, TOKİ Rize Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Merkez kura çekimi ve Rize Merkez TOKİ kura sonuçları sorgulama…


TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Rizeliler  gözlerini TOKİ Rize Merkez kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Rize merkez isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 350, 3+1 150 toplam 50 kişinin ev sahibi olacağı Rize Merkez kura sonuçları saat 10.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Rize Merkez kura çekimi nereden canlı izlenecek?  Rize Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?

TOKİ RİZE MERKEZ SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ Rize Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ RİZE MERKEZ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Rize Merkez TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI

RİZE MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

 

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