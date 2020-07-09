TOKİ Osmaniye çekilişi (canlı izle) - Osmaniye TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi

Osmaniye TOKİ kura sonuçları 2020, Osmaniye 500/100000 Toplu Konut Projesi başvurusu kabul edilen Osmaniyeliler tarafından sorgulanıyor. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibinin belirleneceği Osmaniye TOKİ kura çekilişi, saat 10.00’da çekilecek. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek Osmaniye TOKİ kurası, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Osmaniye kura sonuçları….

Osmaniye TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar sürüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Osmaniyeliler, TOKİ Osmaniye kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin konut sahibi olacağı Osmaniye kura sonuçları 2020 saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Osmaniye kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Osmaniye kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

TOKİ OSMANİYE TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek