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TOKİ Niğde 2020 kura sonuçları sorgulama! Canlı İzle: Niğde TOKİ çekilişi 2020

14 Temmuz 2020 Salı - 10:55 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 10:55

Niğde TOKİ kura çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Niğde 200/100000 Toplu Konut Projesi’ne başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2+1 140, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Niğde TOKİ kura çekilişi saat 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilmeye başlandı. Niğde TOKİ kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Niğde kura sonuçları nasıl sorgulanır? Niğde TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı…


Niğde TOKİ kura sonuçları hakkındaki aramalar arttı. TOKİ Niğde kura sonuçları 2020, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Niğdeliler tarafından sorgulanıyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı Niğde TOKİ kuraları, saat 10.00’da çekilmeye başladı. İşte Niğde TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

Niğde TOKİ kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ NİĞDE 2020 KURA SONUÇLARI

Niğde TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ NİĞDE  KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020  

 

 

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