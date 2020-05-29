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TOKİ Nevşehir kura sonuçları – Nevşehir Acıgöl, Kozaklı, Derinkuyu TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ Nevşehir kura sonuçları – Nevşehir Acıgöl, Kozaklı, Derinkuyu TOKİ kura çekilişi sonuçları