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TOKİ Nevşehir kura sonuçları – Nevşehir Acıgöl, Kozaklı, Derinkuyu TOKİ kura çekilişi sonuçları

29 Mayıs 2020 Cuma - 9:45 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 9:45

TOKİ Nevşehir kura çekilişi bugün yapılacak. Corona virüsü nedeniyle uzun bir süredir yapılmayan TOKİ çekilişleri bugün Nevşehir Acıgöl, Kozaklı, Derinkuyu ilçeleri için devam edecek. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir Kozaklı 2+1 103, 3+1 44 konutun kurası bugün saat 10.00’da, Nevşehir Acıgöl 2+1 87, 3+1 37 konutun çekilişi saat 12.00’de, Dersinkuyu 2+1 95, 3+1 31 konutun çekilişi saat 14.00’de yapılacak. TOKİ Nevşehir kura çekilişi internet üzerinden TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenecek. Peki, Nevşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Nevşehir kura çekilişi sonuçları 2020…


Nevşehir Acıgöl TOKİ sonuçları, Nevşehir Kozaklı TOKİ kura sonuçları, Nevşehir Derinkuyu TOKİ kura sonuçları merakla bekleniyor.  TOKİ Nevşehir 2020 kura çekilişi, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından bugün çekiliyor. TOKİ Nevşehir 2020 kurası bugün saat 10.00’da başlıyor, saat 14.00’de kadar sürecek. Nevşehir kura sonuçları internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, TOKİ Nevşehir Kozaklı, Acıgöl ve Derinkuyu kura sonuçları nereden ilan edilecek?

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ

Nevşehir Kozaklı TOKİ kura sonuçları, Nevşehir Acıgöl TOKİ sonuçları ve Nevşehir Derinkuyu TOKİ kura sonuçları TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Nevşehir konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

 

 

 

 

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