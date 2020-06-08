TOKİ Muğla Seydikemer kura sonuçları canlı izle - Muğla TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

Muğla ili Seydikemer 100/100000 toplu konut projesi, Muğlalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. TOKİ Muğla Seydikemer kura kura sonuçları merak ediliyor. 2+1 70, 3+1 30 konutun hak sahibinin belirleneceği Muğla TOKİ kura çekilişi bugün saat 12.00’de noter huzurunda canlı yapılacak. Seydikemer TOKİ sonuçları, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Peki, TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl takip edilecek? İşte Muğla Seydikemer kura sonuçları sorulama ve Muğla TOKİ kura çekimi canlı izleme linki…

TOKİ Muğla Seydikemer kura sonuçlarıyla 100 kişi ev sahibi yapacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Muğla Seydikemer konutları başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen Muğlalılar bugün çekilecek Muğla TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 70, 3+1 30 konutun çekilişi bugün saat 12.00’de yapılacak. Muğla Seydikemer TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? Muğla TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. İşte Muğla Seydikemer kura çekimi canlı izleme ve Muğla TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….

MUĞLA SEYDİKEMER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENECEK?

Muğla TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak Muğla TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ MUĞLA SEYDİKEMER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

SEYDİKEMER TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Muğla sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

SEYDİKEMER TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.