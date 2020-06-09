TOKİ Muğla Milas kura sonuçları 2020 – Muğla Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları (TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi 2020)

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi 2020 merak ediliyor. Muğla Milas 2. Etap 300/100000 Toplu Konut Projesi ile Muğla Kavaklıdere 4. Etap 100/100000 Konut Talep Örgütlenmesi Projesi TOKİ Muğla 100 bin konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilenler tarafından araştırılıyor. TOKİ Muğla Milas kura sonuçları 2020 ve Muğla Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibinin belirleneceği Muğla Milas TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00’da, 2+1 70, 3+1 30 konutun hak sahibinin belirleneceği Muğla Kavaklıdere TOKİ kura çekilişi saat 13.00’de noter huzurunda canlı yapılacak. TOKİ Muğa kura sonuçları, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Peki, TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Muğla Milas kura sonuçları 2020 ile Muğla Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…

TOKİ Muğla kura sonuçlarıyla 400 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Muğlalılar bugün çekilecek Muğla Milas ve Kavaklıdere TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ Muğla Milas kura sonuçları 2020 belli oldu mu? Muğla Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorularını soruyor. 2+1 210, 3+1 90 Milas TOKİ konut projesinin çekilişi bugün saat 10.00’da, 2+1 70, 3+1 30 TOKİ konut projesinin çekilişi ise 13.00’te yapılacak. Peki, Muğla Milas ve Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….

MUĞLA TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Muğla TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI

TOKİ Muğla sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ MUĞLA MİLAS KURA SONUÇLARI 2020

MUĞLA KAVAKLIDERE TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ MUĞLA PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.