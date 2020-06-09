TOKİ Muğla Milas kura sonuçları 2020 – Muğla Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları (TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi 2020)

TOKİ Muğla kura sonuçlarıyla 400 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Muğlalılar bugün çekilecek Muğla Milas ve Kavaklıdere TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ Muğla Milas kura sonuçları 2020 belli oldu mu? Muğla Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorularını soruyor. 2+1 210, 3+1 90 Milas TOKİ konut projesinin çekilişi bugün saat 10.00’da, 2+1 70, 3+1 30 TOKİ konut projesinin çekilişi ise 13.00’te yapılacak. Peki, Muğla Milas ve Kavaklıdere TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….
MUĞLA TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Muğla TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI
TOKİ Muğla sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ MUĞLA MİLAS KURA SONUÇLARI 2020
MUĞLA KAVAKLIDERE TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ MUĞLA PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.