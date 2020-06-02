TOKİ Malatya kura çekişi! Malatya TOKİ kura sonuçları isim listesi 3+1 – 2+1

Malatya 822/100000 Toplu Konut Projesi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Malatya kura çekilişi bugün saat 10.00’da yapılıyor. Corona virüsü kapsamında devam eden TOKİ çekişlerinde bugün sıra Malatya ilinde. 2+1 350, 3+1 150 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Malatya kura çekilişi sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek. Peki, Malatya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Malatya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Malatya kura sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

TOKİ Malatya kura sonuçları merak ediliyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Malatyalılar, Malatya TOKİ kura sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Bugün saat 10.00’da başlayan çekilişte 2+1 350, 3+1 150 konutun hak sahibi belirlenecek. TOKİ Malatya kuraları 2020 sonuçları internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? TOKİ Malatya kura çekimi 2020 hakkında merak edilenler…

MALATYA TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Malatya TOKİ çekilişi 2020, TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Malatya TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Malatya konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.