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- TOKİ Kütahya Merkez kura sonuçları 2020 – Kütahya Merkez TOKİ çekilişi ve 2+1 316 – 3+1 135 Kütahya Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
TOKİ Kütahya Merkez kura sonuçları 2020 – Kütahya Merkez TOKİ çekilişi ve 2+1 316 – 3+1 135 Kütahya Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
24 Temmuz 2020 Cuma - 15:05 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 15:05
Kütahya Merkez TOKİ kura çekilişi ve sonuçları ilgiyle takip ediliyor.Kütahya İli Merkez 451 / 100000 Konut Toplukonut Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Kütahyalılar, TOKİ Kütahya Merkez kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 316 - 3+1 135 konutun hak sahibinin belirleneceği Kütahya Merkez TOKİ kura sonuçları, saat 14.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Kütahya Merkez TOKİ kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Kütahya Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl ve nereden kontrol edilir? İşte TOKİ Kütahya Merkez kura sonuçları 2020…
TOKİ Kütahya kura 2020 hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kütahyalılar, Kütahya Merkez TOKİ kura çekilişi sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 316, 3+1 135 toplam 451 kişinin konut sahibi olacağı Kütahya Merkez kura sonuçları saat 14.00’de çekilmeye başlandı. İşte Kütahya Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…
KÜTAHYA MERKEZ TOKİ ÇEKİLİŞİ
TOKİ Kütahya Merkez kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KÜTAHYA MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
KÜTAHYA MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Kütahya Merkez 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
KÜTAHYA MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ