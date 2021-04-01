TOKİ Konya Ardıçlı kura çekimi ne zaman? Konya Ardıçlı TOKİ başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi hakkında merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Ardıçlı kura çekimi için başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayali kurarken, kuraların ne zaman çekileceğini arama motorları aracılığıyla sorguluyor. Konya Selçuklu ilçesindeki 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi. Peki, TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi ne zaman? Konya Ardıçlı TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Konya Selçuklu Ardıçlı'da 170 konutu satışa sundu.

TOKİ'den yapılan açıklamada,

"Konya Selçuklu Ardıçlı 1057 adet konut projesinde yer alan 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut kuralı satış yöntemiyle 29 Mart – 02 Nisan 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş'nin Konya ilindeki yetkili şubeleri kanalı ile satışa sunulmuştur.

Satışa sunulan 170 adet konut sayısından daha fazla başvuru olması halinde 08 Nisan 2021 tarihinde Noter huzurunda " Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilişi yapılacaktır" denildi.

TOKİ KONYA KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) TC vatandaşı olması,

2) Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

* Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

3) Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, ü Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4) Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6500TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6500TL olması gerekmektedir.)

5) Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ

1) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2) Başvuru Formu,

* Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

* Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

3) Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır. Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi:

* Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren,

* Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren,

* Yedek hak sahipleri 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi