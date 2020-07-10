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- TOKİ Kırşehir kura sonuçları 2020 (CANLI İZLE) - TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama linki'
TOKİ Kırşehir kura sonuçları 2020 (CANLI İZLE) - TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama linki'
10 Temmuz 2020 Cuma - 14:39 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 14:39
TOKİ Kırşehir kura sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Kırşehir TOKİ 2020 kura sonuçları, Kırşehir Merkez 700/100000 Toplu Konut Projesi başvurusu kabul edilen Kırşehirliler tarafından merak ediliyor. 2+1 290, 3+1 210 konutun hak sahibinin belirleneceği Kırşehir Merkez TOKİ çekilişleri, saat 14.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ Kırşehir kura çekilişi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Kırşehir kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır? Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı…
Kırşehir Merkez TOKİ çekilişleri, hakkındaki aramalar arttı. TOKİ Kırşehir Merkez kura sonuçları 2020, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Osmaniyeliler tarafından sorgulanıyor. 2+1 290, 3+1 210 toplam 500 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Kırşehir Merkez kura sonuçları, saat 14.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Kırşehir Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…
TOKİ KIRŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞİ
Kırşehir Merkez TOKİ 2020, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
KIRŞEHİR MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Kırşehir Merkez kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020