TOKİ Kayseri kura sonuçları 2020 – TOKİ Kayseri kura çekimi 2020 canlı izle ve Sarıoğlan kura sonuçları 2020 sorgulama!

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2020 Sarıoğlan sorgulama hakkında araştırmalar hızlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Sarıoğlanlılar, TOKİ Kayseri kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 123, 3+1 53 toplam 176 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Kayseri kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte TOKİ Kayseri kura sonuçları canlı izle ve TOKİ Kayseri kura sonuçları 2020 sorgulama
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI 2020
Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KAYSERİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI 2020 SORGULAMA
TOKİ Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ KAYSERİ SARIOĞLAN KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020
TOKİ KAYSERİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek