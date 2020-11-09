TOKİ Kayabaşı 22. bölge kura sonuçları! TOKİ Kayabaşı kura sonuçları isim listesi sorgulama...

TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen İstanbul Kayabaşı TOKİ konutları için gözler sonuçlarda. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için başlatılan 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirleneceği İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesinde son adım atıldı. Pandemi nedeniyle ertelenen kuralar yeniden başladı. TOKİ kura çekiliş sonuçları hakkında yapılan araştırmalar da arttı. İşte, TOKİ Kayabaşı 22. bölge kura sonuçları!

TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekiliş sonuçları sona erdi. TOKİ'nin İstanbul Başakşehir ilçesinde inşa edeceği toplu konut projesine yapılan rekor sayıda başvurunun ardından beklenen gün geldi. Pandemi nedeniyle ertelenen kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirleneceği Kayaşehir Kayabaşı kura çekilişi isim listesi, kuranın sona ermesiyle E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. Peki, TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları isim listesi…

TOKİ KAYABAŞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama

TOKİ YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Ekim – 19 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Ekim – 19 Kasım 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.