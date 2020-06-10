TOKİ Kastamonu Merkez çekilişi – Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama

Kastamonu Merkez TOKİ sonuçları yakından takip ediliyor. TOKİ Kastamonu Merkez kura sonuçlarıyla 400 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Kastamonulular bugün çekilecek Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 280, 3+1 120 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Peki, Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…
KASTAMONU TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Kastamonu TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KASTAMONU MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ KASTAMONU 2020 KURA SONUÇLARI
TOKİ Kastamonu kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ KASTAMONU PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.