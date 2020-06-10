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TOKİ Kastamonu Merkez çekilişi – Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama

10 Haziran 2020 Çarşamba - 9:17 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 9:17

TOKİ Kastamonu Merkez kura sonuçları 2020 listesi merak ediliyor. Kastamonu Merkez 400 / 100000 konut projesi, Kastamonulular tarafından araştırılıyor. Kastamonu Merkez TOKİ 2020 sonuçları belli oldu mu, sorusunu cevap aranıyor. 2+1 280, 3+1 120 konutun hak sahibinin belirleneceği Kastamonu TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00’da noter huzurunda canlı olarak yapılacak. Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Peki, Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Kastamonu Merkez kura çekilişi ve TOKİ Kastamonu Merkez kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler.


Kastamonu Merkez TOKİ sonuçları yakından takip ediliyor. TOKİ Kastamonu Merkez kura sonuçlarıyla 400 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Kastamonulular bugün çekilecek Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 280, 3+1 120 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Peki, Kastamonu Merkez TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…

KASTAMONU TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Kastamonu TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ KASTAMONU MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KASTAMONU 2020 KURA SONUÇLARI

TOKİ Kastamonu kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ KASTAMONU PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

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