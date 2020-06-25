TOKİ Kars kura çekilişi ve sonuçları canlı yayın - Kars TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama!

TOKİ Kars kura çekilişi ve sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saati yaklaştıkça artıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Karslılar TOKİ Kars kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 240, 3+1 90 300 kişinin ev sahibi olacağı Kars TOKİ kura sonuçları saat 15.00’de çekilen kura ile belirlenecek. İşte TOKİ Kars kura sonuçları isim listesi ve Kars TOKİ kura sonuçları sorgulama…
TOKİ KARS KURA SONUÇLARI ÇEKİLİŞİ 2020
TOKİ Kars kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
KARS TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Kars 2020 kura kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
KARS MERKEZ TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.