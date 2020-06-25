TOKİ Kars kura çekilişi ve sonuçları canlı yayın - Kars TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama!

TOKİ Kars kura çekimi 2020 , Kars Merkez ilçesi için çekiliyor. Kars çekiliş saatinin yaklaşmasıyla, Kars TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 araştırması da hızlandı. Kars Merkez 300/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Karsılar gözlerini, 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 konutun hak sahibinin belirleneceği kuraya çevirdi. Kars TOKİ kura sonuçları saat 15.00’te noter huzunda çekilecek kuranın ardından belli olacak. Çekiliş, TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Kars Merkez kura çekilişi ve Kars TOKİ kura sonuçları 2020…

TOKİ Kars kura çekilişi ve sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saati yaklaştıkça artıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Karslılar TOKİ Kars kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 240, 3+1 90 300 kişinin ev sahibi olacağı Kars TOKİ kura sonuçları saat 15.00’de çekilen kura ile belirlenecek. İşte TOKİ Kars kura sonuçları isim listesi ve Kars TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ KARS KURA SONUÇLARI ÇEKİLİŞİ 2020

TOKİ Kars kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

KARS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KARS TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Kars 2020 kura kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ KARS KURA SONUÇLARI 2020

KARS MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.