TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2020 - TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğulları kura sonuçları 2020

Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi 350/100000 Toplu Konut Projesi merak ediliyor. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları 2020 ve TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2020, TOKİ başvurusu yapan Kahramanmaraşlılar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş TOKİ çekilişi 2020 sonuçlarını öğrenmek isteyen Kahramanmaraşlılar arama motorlarına ve TOKİ’nin sayfasına yöneldi. TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğulları çekilişi saat 10.00’da yapılacak. 2+1 245, 3+1 350 konutun çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek. Kahramanmaraş TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğulları kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl takip edilecek? TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları hakkında merak edilenler…

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2020 yakından ilgiyle takip ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuran Maraşlılar, Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş çekilişiyle, 2+1 245, 3+1 350 konutun hak sahibi saat 10.00’da belli olacak. Dulkadiroğulları TOKİ çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğulları kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanacak? TOKİ Kahramanmaraş 2020 kura sonuçları hakkında merak edilenler…

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ

Kahramanmaraş TOKİ çekilişi 2020, TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

TOKİ KAHRAMANMARAŞ 2020 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Kahramanmaraş konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.