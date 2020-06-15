TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları 2020 – TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları listesi sorgulama

İzmir Selçuk TOKİ kura sonuçları 2020 merak ediliyor. İzmir İli Selçuk İlçesi 200 / 100000 Toplu Konut Projesi, İzmirliler tarafından araştırılmaya başlandı. 2+1 140, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Selçuk kura sonuçları, 10.00’da noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek. İzmir Selçuk TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belli olacak. Peki, İzmir TOKİ Sinop kura sonuçları 2020 isim listesi nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir Selçuk kura çekilişi ve TOKİ İzmir kura sonuçları listesi hakkında merak edilenler...

TOKİ İzmir sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. TOKİ İzmir kura listesinin açıklanmasıyla 200 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen İzmirlilerin gözü bugün çekilecek İzmir ili Selçuk TOKİ kura sonuçlarında. 2+1 140, 3+1 90 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Peki, TOKİ Selçuk kura sonuçları nereden takip edilecek? TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ İzmir Selçuk TOKİ kura sonuçları 2020….

İZMİR SELÇUK TOKİ KURA SONUÇKLARI 2020

TOKİ Selçuk kura sonuçları 2020, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SELÇUK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ SELÇUK KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Sinop, Merkez kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

SİNOP TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.