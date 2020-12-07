TOKİ İstanbul ilanları güncellendi! TOKİ İstanbul projeleri ve başvuru süreci…

Toplu Konut İdaresi, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde konutları ilanla satışa çıkardı. Uygun fiyatlarla satışa çıkan konutlar istenildiğinde taksitle de alınıyor. Konutların yanında iş yerleri de satılıyor. TOKİ’nin yayınladığı ilanlar arasında en çok İstanbul’da yayınlanan evlerin detayları merak edildi.

TOKİ 31 İLDE AÇIK ARTTIRMAYLA KONUT VE İŞYERİ SATACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 133 konut ile 21 ilde 107 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

Açık artırma 17 Aralık 2020, Perşembe günü yapılacak. Saat 11.00’da konutlar için, saat 15.00’da iş yerleri için açık artırma yapılacak.

Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.



Alıcılar, Ankara, Adana, Aksaray, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bursa, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan konutlara %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.



Ayrıca, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Trabzon ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.



Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.



Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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