TOKİ Isparta kura çekilişi! TOKİ Isparta kura sonuçları 2020 - Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi

Isparta İli Eğirdir İlçesi 200/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Isparta kura çekilişi bugün saat, 12.00’de yapılıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen TOKİ çekilişinde bugün sıra Isparta Eğirdir’de. 2+1 88, 3+1 45 konutun hak sahibi bugün belli olacak. TOKİ Isparta kura sonuçları 2020 TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilecek. Peki, Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak? Isparta TOKİ kura çekilişleri 2020 isim listesi nereden ilan edilecek? İşte TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi ve TOKİ Isparta kura sonuçları hakkında merak edilenler…

TOKİ Isparta kura sonuçları merak ediliyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Ispartalılar, Eğirdir TOKİ sonuçlarını yakından takip ediyor. Bugün saat 12.00’da başlayan çekilişte 2+1 88, 3+1 45 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları internet üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Isparta Eğirdir kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? TOKİ Isparta kura çekimi 2020 sonuçları hakkında merak edilenler…

EĞİRDİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

Isparta Eğirdir TOKİ çekilişi 2020, TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Isparta TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden Ispartalılar tarafından öğrenilecek.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

EĞİRDİR TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Isparta Eğirdir konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ISPARTA EĞİRDİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

ISPARTA TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.