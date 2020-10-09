TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ ikinci indirim kampanyası 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlar için geçtiğimiz günlerde bir duyuru paylaştı. Kurum’un Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak. TOKİ indirim kampanyası açıklamasının ardından, TOKİ indirimi hakkında yapılan araştırmalar da arttı. TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlar?

TOKİ indiirm kampanyası başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ’den ev sahibi olan ve borçları devam edenleri yakından ilgilendiren duyuru Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Açıklama göre borç kapatma durumunda vatandaşlara %20 indirim yapılacak. Kampanya 21 Ekim’de başlayacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

19 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

İndirim kampanyasına dair detaylar TOKİ tarafından bugün açıklanacak. Kampanyaya dair başvurular 21 Ekim’de başlayacak ve 19 Kasım’a kadar başvurular sürecek.