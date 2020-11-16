TOKİ ayda 436 TL taksitle konut kampanyası başlattı! Başvurular e-Devlet’te!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin birçok ilinde satılık konutlar için başvuru sürecini başlatıyor. 8 ilde başlayan konut kampanyası taksitleri en az ayda 436 TL olacak. 240 aya kadar vade imkânı da sunulan kampanyasının detayları da açıklamada belirtildi. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı birçok şehirde konut kampanyası kapsamında uygun fiyatlı konutların satışına başlanıldığını duyurdu. TOKİ tarafından yapılan açıklamada konutların fiyatları ve detayları da paylaşıldı. TOKİ konut kampanyalarının detayları…

TOKİ ÖDEME PLANI: AYLIK 436 TL TAKSİTLE

1. Alt Gelir Konut Grubu (2+1) nitelikli konutlar için; yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade – yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade

2. Orta Gelir Konut Grubu (3+1) nitelikli konutlar için; yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade – yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Söz konusu Toplu Konut Uygulaması kapsamında, satışa sunulacak konutlar için hane halkı adına, yani kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına, ancak tek bir başvuruda bulunulabilecektir

Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığı tarih itibarıyla; kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.) bulunmaması, Daha önce kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması,

Satış işlemleri sırasında konut alıcısı; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair Taahhütnameyi ve Müzekkere Tutanağını Sözleşme aşamasında imzalayacaktır. Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge ibraz edilecektir.

ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN; T.C. Vatandaşı ve 18 yaşımı bitirmiş olması, (Nüfus Cüzdanı fotokopisi)

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN; T.C. Vatandaşı ve 25 yaşını bitirmiş olması, (Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, İkametgâh ilmühaberi (1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500.-TL olması (Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri Hariç),

İNDİRİM KAMPANYASI YAPILAN İLLER

TOKİ yaptığı açıklamada aşağıdaki illerdeki evlerin satışa sunulduğunu söyledi:

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

TOKİ konut başvuruları e Devlet üzerinden alınıyor.