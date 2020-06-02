TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi 2020 – Gaziantep Nizip TOKİ çekilişi sonuçları 2020

Gaziantep İli Nizip İlçesi 500/100000 Konut Projesi, TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, sorusunu soran vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Gaziantep Nizip TOKİ çekilişi bugün saat 13.00’de yapılacak. 2+1 350, 3+1 150 konutun hak sahibi bugün çekilecek kurayla belirlenecek. TOKİ Gaziantep Kura çekiliş sonuçları TOKİ’nin resmi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden canlı izlenebilecek. Gaziantep TOKİ sonuçları nasıl öğrenilecek? Gaziantep Nizip TOKİ çekilişi sonuçları 2020 sorgulaması nasıl yapılır? İşte Gaziantep Nizip TOKİ sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları yakından takip ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuran Gaziantepliler, Nizip TOKİ 2020 Kura sonuçlarını merak ediyor. Bugün saat 13.00’de başlayacak olan Gaziantep Nizip TOKİ çekilişiyle 2+1 350, 3+1 150 konutun hak sahibi belirlenecek. TOKİ Gaziantep Nizip sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edilebilecek. TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları nereden sorgulanacak. İşte TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları 2020 detayları…

GAZİANTEP NİZİP TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Gaziantep Nizip TOKİ çekilişi 2020, TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Nizip TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

GAZİANTEP NİZİP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

TOKİ GAZİANTEP NİZİP KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Nizip konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ GAZİANTEP NİZİP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

GAZİANTEP TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.