TOKİ Gaziantep İslahiye kura sonuçları – Gaziantep İslahiye TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

Gaziantep İslahiye TOKİ çekilişleri 2020 hakkındaki aramalar arttı. TOKİ Gaziantep İslahiye kura sonuçları 2020, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Osmaniyeliler tarafından merak ediliyor. 2+1 280, 3+1 120 toplam 400 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Gaziantep İslahiye kura sonuçları, saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Gaziantep İslahiye TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…
GAZİANTEP İSLAHİYE TOKİ ÇEKİLİŞLERİ
Gaziantep İslahiye TOKİ 2020, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
GAZİANTEP İSLAHİYE TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Gaziantep İslahiye kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020