TOKİ Edirne çekiliş sonuçları ve listesi - Edirne Merkez TOKİ kura sonuçları 2020

Edirne Merkez 210/ 100000 Konut Projesi başvurusu kabul edilen Edirneliler, Edirne TOKİ sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. 2+1 147, 3+1 63 konutun hak sahibi bugün saat 13.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak. 210 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları, 13.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek. Edirneliler, TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi 2020 ile ilgili araştırmalarını hızlandır. Peki, Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Edirne Merkez kura çekimi ve Edirne Merkez TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Edirneliler gözlerini TOKİ Edirne Merkez kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Edirne merkez isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 147, 3+1 63 toplam 210 kişinin ev sahibi olacağı Edirne Merkez kura sonuçları saat 13.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Edirne Merkez kura çekimi nereden canlı izlenecek? Edirne Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?

TOKİ EDİRNE MERKEZ SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 13.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ EDİRNE RİZE MERKEZ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ EDİRNE MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Edirne Merkez TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

EDİRNE TOKİ MERKEZ KURA SONUÇLARI

EDİRNE MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.